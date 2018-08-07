Москва, 7 августа, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Чистый убыток Фонда защиты прав дольщиков, который был создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, за период с 15 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года составил 493 млн рублей. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», говорится в обнародованном отчете фонда по МСФО по итогам 2017 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Издание отмечает, что поступления от застройщиков жилья не могут покрыть риски дольщиков. Решением проблемы может стать повышение взносов до 6,7% (на данный момент 1,2%) от стоимости каждого договора долевого участия, пишет газета.

Добавим, что объем обязательств фонда перед дольщиками на конец 2017 года составил более 551 млн рублей.

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