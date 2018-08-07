Москва, 7 августа, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В последнее время рубль ослабляют для бюджета и в исполнение санкций, несмотря на хорошую реальную экономическую базу и сильный экспортный приток валюты. 7 августа станет днём укрепления отечественной валюты, когда она сможет немного вырасти относительно доллара и евро. Можно отметить, что серьезных новостей для ее роста нет, но нет их и для ослабления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Антироссийские санкции пока находятся в стадии обсуждения, США теперь «воюют» с Ираном, поэтому давление со стороны ограничений в торговле снизилось. Нефть, на фоне тех же санкций по Ирану, немного подросла и поддержала рубль. Покупки валюты правительством ведутся на фоне подросшего экспорта и также не дают рублю сильно укрепиться, но часть экспортной выручки идет и на общий рынок», — пояснил эксперт.

Что касается дополнительных рисков по выходу иностранного капитала из России, то основная часть спекулятивных средств уже вышла в долговой рынок США, поэтому влияние на отечественные площадки уже можно не учитывать в котировках.

«В итоге, отечественная валюта сможет закрепиться на уровне 63 рубля за доллар и 73 — за евро. Изменения на фондовом рынке имеют положительный характер, и сегодня окончание торгов будет в зеленой зоне. 7 августа становится днем, когда инвесторы перекладываются в активах и валюте, укрепляя отечественный рынок», — отметил Друщляк.

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