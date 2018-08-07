Село Садовое, Курганская область, 7 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Администрация курганского села Садовое признаёт, что местное население испытывает нехватку питьевой воды. Найдено место для новой скважины, но нет возможности для её бурения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Selosadovoe.ru Село Садовое Курганская область

Напомним, о проблеме ИА REGNUM ранее рассказывало. Замглавы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Вячеслав Ладошко признал, что воды в селе Садовом действительно не хватает. В последние годы село питается водой из трёх собственных скважин, одна из которых перестала функционировать. Из необходимых 120 кубометров в сутки жители села получают лишь 80. Решение проблемы видится в том, чтобы пробурить ещё одну скважину.

«Мы уже и подрядчика нашли, чтобы скважину сделать, но в том месте природоохранная зона. И рядышком её делать смысла нету. Мы не увеличим тем самым забор воды. В одном месте увеличится, в другом — уменьшится. В то же самое корыто опустим ещё одну трубу…» — прокомментировал ситуацию Вячеслав Ладошко.

При этом Вячеслав Ладошко заверил, что жители Садового без воды не останутся. Замглавы района пояснил также, почему нельзя построить работавший когда-то водовод из посёлка Юргамыш, который в семи километрах от села Садовое.

«Там нужна реконструкция их труб, потому что давление там серьёзное, и нам не хватит воды без реконструкции их (юргамышских — ИА REGNUM ) сетей. Мы не можем заложить их сети, а реконструировать они не будут их», — пояснил Вячеслав Ладошко.

По поводу выяснения качества воды чиновник посоветовал общественникам обратиться в Роспотребнадзор, который регулярно проверяет воду в селе.

Отметим, что жители села Садовое Кетовского района жаловались на постоянные отключения воды, на то, что вода из труб идёт грязная, а напор её очень слабый. Сейчас в селе проживает около двух тысяч человек, имеются многоквартирные жилые дома, вокруг которых расположен частный сектор. Жители опасаются, что из-за плохого водоснабжения село может прийти в запустение.