Воронеж, 7 августа, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Власти Воронежа обещают рекультивировать несанкционированную свалку на окраине города — на территории промзоны в районе улицы Землячки в Железнодорожном районе. Проблема обсуждалась на совещании 6 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия На свалке

Речь идет о свалке на площади 15 га, расположенной на территории бывшей промзоны, часть которой находится в частной собственности. В течение нескольких лет власти неоднократно требовали от владельца — предпринимателя — прекратить складирование отходов, однако все усилия результатов не принесли. В ноябре 2017 года с этой территории силами администрации города было вывезено 100 кубометров мусора с этой свалки, материалы снова переданы в правоохранительные органы. Однако мусор туда свозили вплоть до июля этого года: тогда решением главы города к охране территории был привлечен ЧОП, который фиксировал все автомобили, заезжающие на свалку. Тогда же к работе подключилось и отделение Общероссийского народного фронта.

Как доложил 6 августа глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, на данный момент заезд автомобилей с мусором на территорию промзоны практически закрыт: за все время был зафиксирован всего один случай проезда автомобиля. Территория также контролируется с помощью видеокамер.

Глава города Вадим Кстенин поручил разработать проект рекультивации территории по улице Землячки, 29, провести все необходимые экспертизы. Мэрия намерена подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», что даст возможность получить финансирование из федерального бюджета (85%) с софинансированием из регионального и городского бюджетов.