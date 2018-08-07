Калуга, 7 августа, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Калуге рабочие автозавода «Фольксваген», входящие в Межрегиональный профсоюз работников автопрома (МПРА), протестуют против возможного вывода рабочих мест в аутсорсинг. Как сообщает 7 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию профсоюзных активистов автозавода, «итальянская» забастовка стартовала с началом августа, сразу после выхода заводчан из корпоративного отпуска.

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Как считают активисты, нововведение с аутсорсингом реально может привести к сокращению персонала. «Итальянская забастовка» или работа по правилам заключается в строгом следовании существующему регламенту. Первыми работать в неукоснительном соответствии с установленными нормами и требованиями техники безопасности начали сотрудники логистики кузовного производства, затем к ним присоединились рабочие, занятые на перемещении грузов на сборочном производстве. В итоге скорость движения погрузчиков и штабелеров снизилась с принятых 10 км/ч до положенных нормами безопасности 5 км/ч.

Одновременно МПРА направило руководству автозавода обращение, в котором, в частности, говорится:

«Мы, сотрудники ООО «Фольксваген Груп Рус» департамента логистики крайне обеспокоены выводом наших рабочих мест в аутсорсинг. В связи с этим мы ответственно заявляем, что готовы всеми законными способами (вплоть до забастовки) бороться за сохранение рабочих мест. Для предотвращения эскалации конфликта мы требуем незамедлительно организовать переговоры по вопросам гарантии сохранения рабочих мест и гарантии сохранения заработной платы».

Как сообщает информационный портал «Kaluga-poisk.ru», представители МПРА в сложившейся ситуации винят нового директора по производству Оливер Грюнберга, который якобы пытается с помощью аутсорсинга «обогнать» конкурента — «Хендэ Мотор Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Между тем, по мнению представителей компании, «итальянская забастовка», которая началась на предприятии, никак не повлияет на производственные процессы, и все покупатели, заказавшие автомобили, получат их вовремя. Кроме того, руководство завода предложило профсоюзу сесть за стол переговоров.

На заводе «Фольксваген» в Калуге заводе работает 4715 человек: 2775 заняты на производстве и 1940 в офисе. В местное отделение МПРА входит около тысячи активистов. В «итальянской» забастовке принимает участие порядка 470 человек: 20 на кузовном производстве и 450 человек — на сборочном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января 2018 года рабочие автомобильного завода «Фольксваген» в Калуге провели пикет, требуя повысить годовой бонус. По оценкам межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), в акции протеста приняли участие около трёхсот человек. Рабочие заявляли, что на заводе выросла производительность труда, перевыполнена производственная программа, успешно запущены новые модели, получены новые заказы, в том числе иностранные, однако при увеличении загрузки и интенсивности работы заработная плата лишь обесценивается. Протестующие потребовали за свой труд мотивационную премию размером не менее 35 тыс. рублей.

На пикете присутствовал директор филиала по подбору персонала, который в ходе переговоров озвучил, что размер годового бонуса составит 19 тыс. рублей. Эта информация вызвала протест у рабочих автозавода.

23 января состоялось повторное обсуждение этого вопроса. В ходе встречи директор по персоналу сообщил, что максимальный размер бонуса, согласованный советом директоров, составляет 21 тыс. 500 рублей, но эта сумма также не устроила коллектив. В итоге рабочие добились повышение бонуса до 23 тыс. рублей.

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