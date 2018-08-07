Улан-Удэ, 7 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии «чёрных лесорубов» нашли с помощью фотоловушки. Участковый лесничий и сотрудники РОВД, осмотрев место происшествия, выяснили, что жители села Малый Куналей незаконно спилили 27 сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценили в 350 тысяч рублей.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно заготовленная древесина

Изъято две бензопилы, автомобиль УАЗ и незаконно заготовленная древесина. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), ранее правонарушители уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении «чёрных лесорубов» составлены протоколы.

По данным РАЛХ, только за июль 2018 года в Бурятии выявлено более 110 незаконных рубок. В подавляющем большинстве случаев (70%) нарушителей задерживают на месте незаконной заготовки древесины.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. Для борьбы с ними в лесах региона установили фотоловушки. Всего за шесть месяцев 2018 года в Бурятии выявили более 600 случаев незаконных рубок.