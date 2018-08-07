Якутск, 7 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Если «Единая Россия» оглушительно победит на всех уровнях власти в Якутии, республику в ближайшие пять лет вряд ли ждёт что-то хорошее. Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эксперт прогнозирует, что регион постигнет пятилетняя политическая «засуха».

Потухшее кострище

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«Пять лет власть избавлена от необходимости заглядывать нам в глаза и влюблять в себя. Из них четыре можно потратить на принятие непопулярных решений. Сразу после выборов президента и Госдумы РФ (мы выбрали их с разницей в полгода) нам увеличили НДС — и это только начало. Что будет после выборов во все ветви власти в Якутии?», — задаётся этим вопросом Виталий Обедин.

По его прогнозу, число депутатов республики могут сократить с 70 до 20 по инициативе врио главы региона Айсена Николаева. В парламенте, по его предложению, останутся только те, кто получает зарплату.

«Это автоматически делает Ил Тумэн элитарным. Порог вхождения увеличивается в разы. Туда уже не попадёт случайный человек, тот же общественник вроде Ивана Шамаева или Алёны Атласовой. Будет аналог Гордумы в Москве, где каждый депутат — золотой. Про представительство интересов даже ничего не могу сказать. Но округа нарезаются по численности избирателей и в перспективе у нас один депутат будет на целую группу улусов, а не как сейчас. На всю Арктику — один человек, да придётся ещё прирезок делать. Парламент, контролируемый «Единой Россией», такому точно сопротивляться не будет», — считает Виталий Обедин.

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Что касается руководства Якутском, то, по мнению политолога, если кресло мэра займёт Александр Саввинов, то выборы главы столицы Якутии вообще могут отменить.

«У меня этот человек стойко ассоциируется с зитц-председателем Фунтом. В смысле он сидел при всех. Я не помню ни одного случая, чтобы при Саввинове Гордума пыталась взбунтоваться против действий мэрии, даже когда та откровенно грабила горожан. Сегодня всем очевидно, что Саввинов идёт как клон Айсена Николаева. По факту это значит, что столицей будет управлять не мэр, а какой-нибудь отдельный департамент в АГиП. Саввинов продолжит делать то, что у него получалось лучше всего — сидеть. А когда нет смысла в мэре, то может возникнуть вопрос — нужны ли выборы вообще?», — задаётся вопросом эксперт.

Далее политические события по его прогнозу могут развиваться по следующему сценарию: прямые выборы главы города будут упразднены и заменены на сити-менеджера, который назначается депутатами Гордумы.

«Сделают это, собственно, руками депутатов Городской думы, где «ЕР» опять же возьмёт большинство, — предполагает Виталий Обедин. — А затем распространят опыт на другие районные центры. Итого, к 2023 г. мы подойдём с «профессиональным» парламентом, в который могут попасть только матерые тяжеловесы, представляющие не столько избирателей, сколько определенные структуры и компании. Со столицей, потерявшей самостоятельность, с перспективой отмены прямых выборов мэра и глав районных центров».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы республики Айсен Николаев в интервью газете «Якутск Вечерний» заявлял о том, что для нормальной работы Госсобрания в нём должно быть больше профессионалов и специалистов. По мнению врио главы региона, в законодательном органе предпочтительнее иметь профессиональных юристов, нежели бизнесменов, директоров и общественников. Его не устраивает практика, когда законопроекты готовят по большей части в правительстве.

«Я не буду прикидываться невинной овечкой и говорить, что парламентские выборы пройдут абсолютно без моего участия. Нет. Я и как руководитель, и как гражданин республики заинтересован в том, чтобы законодательный орган у нас получился… более самостоятельным политическим конструктом, чем сегодня. При этом мне, безусловно, не нужен Ил Тумэн в качестве эдакого коллективного политического соперника, из принципа оспаривающего любые решения власти. Я хочу видеть парламент партнёром. Именно партнером, а не законодательным придатком, такая крайность тоже вредна», — отмечал Николаев.

Напомним, 9 сентября жители Якутии будут выбирать главу и депутатов республики, состав гордумы и мэра Якутска, а также главы почти половины муниципалитетов (15-ти).