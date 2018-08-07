Петрозаводск, 7 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста категорически относится «за» или «против» нельзя. Много при такой мере зависит от состояния здоровья, от профессии человека и от других параметров. Для кого-то повышение пенсионного возраста — это благо, а для кого-то нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ Республики Карелия «Республиканская станция переливания крови» Юлия Покровская.

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Например, в 63 года женщина может работать врачом на приёме в медицинском учреждении, и совсем другое дело работать участковым врачом, в таком возрасте уже тяжело ходить по этажам. То есть необходим дифференцированный подход.

«В целом предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста одобряю, потому что большинство пенсионеров после выхода на пенсию продолжают работать. Также изменились в лучшую сторону условия труда, производство автоматизируется, становится меньше ручного труда. Возраст, конечно, должен быть немного повышен, но на сколько — это непростой вопрос требует обсуждения, всё очень индивидуально», — высказала свое мнение Покровская.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»