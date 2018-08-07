Барнаул, 7 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Алтайская общественность и СМИ пристально следят за ходом рассмотрения четырёх уголовных дел по экстремистской 282-й статье Уголовного кодекса («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, принадлежности к социальной группе, совершенные публично»). Их фигурантами стали обычные молодые люди, опубликовавшие либо скопировавшие в социальных сетях графические изображения, оскорбляющие, по мнению правоохранителей, чувства верующих, а также разжигающие вражду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне, 6 августа, в Барнауле состоялось первое судебное заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за нескольких мемов (высказывания с иронией или сарказмом, размещенные на фотографиях и картинках), опубликованных на давно удалённой странице в соцсети «ВКонтакте», сообщают «Вести-Алтай».

Схема работы следствия по делу Марии похожа на три других, нашедших отражение в уголовных делах: давно опубликованная и забытая интернет-публикация, обыск, обвинение и понуждение к признательным показаниям в обмен на обещания минимального наказания. Будучи юридически неграмотной, Мария признала свою вину и тем самым совершила роковую ошибку, утверждают адвокаты. Один из них — сотрудник Международной правозащитной организации «Агора» Алексей Бушмаков, ранее защищавший Руслана Соколовского, «ловившего покемонов» в храме, считает, что уголовное дело нужно прекратить в части ст. 148 («Оскорбление чувств верующих»), так как фактически нет состава этого преступления, а есть административное нарушение права на свободу вероисповедания (ст. 5.26 КоАП). Вместе с тем он уверен: оправдательного приговора в такой истории точно не будет. Он заявил, что больше верит в справедливость ЕСПЧ, а не районного суда Барнаула.

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История Марии Мотузной всколыхнула социальные сети, так и выяснилось, что в Барнауле у неё есть друзья по несчастью. Даниил Маркин, будучи 14-летним подростком, сохранил у себя на странице изображение, похожее на икону, в котором роль Иисуса Христа заменяет персонаж сериала «Игра престолов» Джон Сноу. Теперь его тоже судят, а он уже год живёт в статусе экстремиста со всеми вытекающими последствиями: подписка о невыезде, блокировка банковских счетов, прослушивание телефонов, занесение в список экстремистов.

«Самое интересное, что дело Даниила и дело Марии возникло по заявлению одних и тех же лиц — двух студенток Алтайского филиала РАНХиГС. Это они заявили, что их чувства, как верующих, оскорблены, и теперь все гадают, кто они и зачем им это нужно?» — отмечают «Вести».

По оценке заместителя прокурора Индустриального района Антона Флаата, поскольку обвиняемая заявила, что оговорила себя, признав вину под давлением следователей, и отказывается от особого порядка судебного разбирательства, суду предстоит проанализировать каждое доказательство, заслушать свидетелей.

Тем временем выяснилось, что следственные органы Алтайского края возбудили уже четвертое уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды за публикацию графических изображений в соцсети. По данным «Коммерсанта», его фигурантом стал бывший депутат городского собрания депутатов Заринска Антон Ангел.

«Сотрудники центра «Э», изучившие его аккаунт в соцсети «ВКонтакте» в 2016—2017 годах, обнаружили изображения, не являющиеся экстремистскими. Однако наличие этих изображений в совокупности позволило экспертам сделать вывод о том, что у меня имеются враждебные отношения к группе лиц по их принадлежности к определенной национальности», — сообщил Антон Ангел.

Любопытен комментарий о происходящем уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина.

«По большому счету, люди, которые привлекаются, сами виноваты, размещая подобные материалы, не давая себе отчета в том, что они могут привлекаться к ответственности за такие публикации. Это низкая правовая культура молодежи».

Его высказывание стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях прежде всего потому, что тот, кто по долгу службы должен защищать права человека, позволил себе оценочное суждение до вынесения судебного приговора.

«Я посмотрел эти картинки, мои чувства они никак не задевают. Ну балуются дети — хоть они и совершеннолетние, но все равно еще совсем юные. Наверное, не до конца осознают последствия своих поступков», — цитирует ИД «Алтапресс» слова барнаульского иерея Александра Микушина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное дело возбуждено и в отношении 38-летнего Андрея Шашерина. По его признанию, он вовсе не публиковал никаких картинок в соцсетях, а свой аккаунт в «ВКонтакте» он удалил еще в 2012 году. Тем не менее дело возбудил следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР по Алтайскому краю. Фамилии фигурантов внесены в список действующих террористов и экстремистов Росфинмониторинга, их счета заблокированы.