Анкара, 7 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции изъяли большую партию запрещенных наркотических веществ, сообщает 7 августа Anadolu.

Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

Согласно заявлению властей провинции Агри, во время спецоперации было конфисковано 64 кг героина, расфасованного в четырех пакетах. В связи с этим было начато расследование.

Напомним, с начала 2018 года правоохранительные органы Турции изъяли по всей стране в общей сложности 10 тонн героина. Десятки подозреваемых в незаконном обороте наркотиков были арестованы.