Москва, 7 августа, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Инициатива мэра Москвы Сергея Собянина провести эксперимент с раздельным сбором мусора в столице до конца 2018 года прямо связана с будущими выборами мэра и является частью выборной стратегии, считает председатель общественного движения «Открытый берег», эколог Сергей Менжерицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление столичных властей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предвыборный пиар Сергея Собянина

«Я думаю, что инициатива прямо связана с выборами мэра и является частью выборной стратегии Собянина: хотите, мол, экологическую повестку — пожалуйста, вот вам очередное разноцветное еврочудо вместе с плиткой, пластиковыми сакурами и прочим «благоустройством»! А куда отправится отсортированный вами мусор — вам знать совершенно не обязательно», — отметил эколог.

Менжерицкий подчеркнул, что без целостной инфраструктуры обращения с бытовыми отходами, включающей в себя их сбор, сортировку, глубокую переработку и превращение в полезное вторсырьё, раздельный сбор мусора не имеет смысла.

«Сначала инфраструктура и лишь затем, как завершающий этап — разноцветные ящики в наших дворах. Это элементарная логика. Вопрос на логику: у нас в столичном регионе такая инфраструктура создана? Нет, пока одни лишь разговоры и прожекты. Сами власти называют сроки её создания не раньше 2021 года. Тогда о каких сегодняшних «экспериментах» по раздельному сбору мусора они ведут речь?» — подчеркнул экоактивист.

Напомним, эксперименты по раздельному сбору отходов столичные власти обещают начать уже в 2018 году. Об этом шестого августа заявил мэр Москвы во время встречи с сотрудниками Центра автоматики и приборостроения имени академика Николая Пилюгина.

По словам Сергея Межерицкого, данное заявление представителя столичной власти — не единственное. Чуть ранее глава департамента ЖКХ Пётр Бирюков и глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский пояснили, что намерены оборудовать подведомственные территории «эстетически привлекательными контейнерами для раздельного сбора мусора». Однако подобные эксперименты в Москве проводили уже не раз.

«Ставились в разных видных местах города разноцветные дорогостоящие контейнеры, и с экрана телевизора и со страниц газет высокопоставленные чиновники призывали население к сознательности, к новому экологическому мышлению и т. п. Но результат-то всегда оказывался одинаковым: содержимое контейнеров затем без разбору сваливалось в кучу и вывозилось на те же подмосковные полигоны, в том числе нелегальные, а сами контейнеры быстро ломались, ржавели и приходили в негодность, сотни миллионов бюджетных рублей растрачивались зря. Таких «странных» мусорных инициатив со стороны мэрии, если не ошибаюсь, Москва уже пережила три. Как волны, одну за другой», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Сергея Собянина, говорить о ситуации с мусором в Москве как об экологической катастрофе некорректно, однако накопившиеся проблемы в этой сфере стоит решать с помощью рекультивации свалок и системы раздельного сбора отходов.

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