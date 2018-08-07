Москва, 7 августа, 2018, 11:35 — ИА Регнум. 7 августа в Москве прощаются с убитым в Центрально-Африканской Республике российским журналистом Кириллом Радченко. Церемония проходит в морге в Тарном проезде. Известно, что погибшего оператора сегодня похоронят на Булатниковском кладбище.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Похороны

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Похороны журналиста Орхана Джемаля состоятся также 7 августа на Хованском кладбище, до этого в Московской соборной мечети пройдет заупокойная молитва. Прощание с режиссером-документалистом Расторгуевым состоится в Москве во второй половине дня на Троекуровском кладбище.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в результате нападения неизвестных людей 30 июля. В Африку все трое прибыли по туристическим визам: о своей поездке в страну с очень опасной внутренней ситуацией российское посольство никто из них не уведомил. По факту убийства СК РФ возбудил и расследует уголовное дело. Выяснилось, что журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР. За свой поступок, мужество и преданность профессии все твое удостоены премии «Редколлегии».