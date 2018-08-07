Симферополь, 7 августа, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Симферополь получит в муниципальную собственность здание нового детсада в микрорайоне Фонтаны, построенного в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 августа в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Здание общей площадью 4700 квадратных метров находится на улице Эмель, 6. Благодаря этому на территории городского округа будет обеспечена организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года заместитель начальника службы капитального строительства РК Михаил Головушкин заявлял, что подрядчики, работающие на полуострове, не успели вовремя построить и сдать в эксплуатацию более полутора десятка детсадов, а теперь отказываются добровольно возвращать выданные им авансы — более 500 млн рублей.