Вильнюс, 7 августа, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Литовская таможня на своей официальной страничке в социальной сети Facebook объявила, что обнаружила с десяток профилей в этой социальной сети лиц, которые представляются сотрудниками литовской службы, но на самом деле якобы являются «троллями» и якобы проживают в Калининградской области, а их цель — принизить, оскорбить и очернять Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

Согласно заявлению литовских таможенников, такие лица якобы негативно высказываются о процессах в Литве, под видом граждан Литвы и сотрудников таможни демонстрируют свою нелояльность государству, всячески компрометируют страну. В доказательство утверждений литовская служба приводит ряд скриншотов высказываний и профилей таких лиц.

«Человек представляется начальником смены, а сам живёт в Калининградской области, так он указывает в информации, хотя пишет, что работает в криминальной службе литовской таможни. Сразу видно, что это так называемый тролль», — рассказал литовскому телеканалу TV3 сотрудник литовской таможни Гедиминас Куликаускас.

Комментируя ситуацию литовским СМИ, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс заявил, что это «несомненно» очередной этап «информационной войны России против Литвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году электронная система Сейма Литвы была взломана, а литовские чиновники возложили ответственность за это на Россию, хотя эксперты не привели никаких доказательств. Тогда через интернет-платформу литовского парламента должен был транслироваться Конгресс крымских татар, но трансляцию нарушили. Вместе с порталом парламента Литвы из строя было выведено большинство порталов министерств в интернете. Всё это было в этот же день названо актом агрессии России против Литвы, однако в конце мая 2017 года выяснилось, что за атаками стояли три подростка: два гражданина Дании и один гражданин Литвы. Тем временем на модернизацию электронной системы парламента Литвы, в том числе и самого портала сейма Литвы, в 2015 году, накануне атаки, потратили 5,5 млн евро.