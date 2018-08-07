Москва, 7 августа, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Банки не станут направлять деньги, полученные от закредитованного населения, в развитие реального сектора экономики, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что средний размер потребительского кредита в РФ во II квартале 2018 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и добрался до рекордного уровня — 180 тысяч рублей.

Dalma Szalontay (or Szallonntai) После нас хоть потоп

«Учитывая низкий спрос, полученные банками деньги едва ли смогут направиться в реальный сектор экономики — вероятно, они продолжат вращаться на спекулятивных рынках, в кредитной сфере или пойдут на выплаты акционерам, — сказал Григорьев. — Никакого «эффективного распределения» средств, описанного в классических учебниках по экономике, не будет. Финансовый сектор, наравне с добычей ресурсов и крупной розничной торговлей остающийся одним из немногих прибыльных вариантов экономической деятельности, продолжит богатеть и перетягивать одеяло на себя».

Население же, как полагает Григорьев, не перестанет выплачивать проценты по кредитам, нести бремя новых налогов и сократившихся социальных обязательств.

«Какое-то время эта ситуация продлится, к радости её выгодополучателей, — пояснил он. — А на какую-то долгосрочную перспективу текущее правительство уже давно не думает и вряд ли начнёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задолженность жителей России перед банками за потребительские кредиты растёт в два раза более высокими темпами, чем их заработная плата и сбережения. В июне потребительские кредиты выросли на 15,9% в годовом выражении после роста на 15,1% в мае, а с устранением сезонности рост показателя в июне превысил 20%.

При этом рост реальных зарплат граждан замедлился с 7,6% в мае до 7,2% в июне, а рост вкладов населения в банках — с 7,7% до 7,1% соответственно.