Ярославль, 7 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Главой администрации Кировского и Ленинского района стал Георгий Гудыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

46-летний специалист до этого возглавлял МКУ «Служба городских кладбищ» Ярославля. На посту главы администрации центральных районов Ярославля он сменил Любовь Сурову, которая покинула свой пост в начале июля. Она была седьмым главой района за неполный год.

Вчера, 6 августа, главу района представили коллективу.