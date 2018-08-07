Вашингтон, 7 августа, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Необходимо, чтобы каждый ребенок, в отсутствие чрезвычайных обстоятельств, как можно скорее воссоединился со своей семьей, считает сенатор США Сьюзан Коллинз, добавляя, что имеющаяся информация по данному вопросу является неполной. В своем «Твиттере» 7 июля сенатор от штата Мэн сообщила, что вместе с 14 коллегами по Сенату из обеих партий написала письмо в министерство здравоохранения и социальных служб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В письме запрашивается информация о воссоединении семей и призывается информировать конгресс и американский народ по этой теме регулярно до того, пока не воссоединятся все семьи либо не будет установлена невозможность такого воссоединения с четким пояснением причин. Членам конгресса это также поможет в выполнении их обязанностей. Уточняется, что от министерства просят предоставлять информацию не реже, чем раз в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в США по отношению к мигрантам существует политика нулевой терпимости. При задержании семей с детьми, незаконно пересекающих границу, родителей отправляют в изоляторы, а несовершеннолетних детей, не подлежащих уголовной ответственности, помещают в специальные центры содержания. Подобная практика разлучения семей незаконных мигрантов подверглась общенациональной критике. Позднее Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разлучение детей с их семьями, но многие дети до сих пор разделены со своими родителями.