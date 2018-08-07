Ярославль, 7 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» впервые арендует специальный вертолет для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ведомства Игорь Хохольков. Вертолет будет заниматься тушением пожаров и эвакуацией пострадавших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, патрулированием, разведкой и мониторингом окружающей среды и водных акваторий.

МЧС России Вертолет

Он будет оснащен водосливным устройством для тушения пожаров и медицинским модулем для оказания помощи. Вертолет будет базироваться в аэропорту «Туношна». Ярославские спасатели возьмут его в аренду вместе с экипажем до конца года за 5 миллионов рублей.

Игорь Хохольков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что такая практика в Ярославской области будет применена впервые. Вертолет подобного типа помогал в тушении пожара на промышленных складах в августе прошлого года.