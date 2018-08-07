Вашингтон, 7 августа, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Городской совет западного Голливуда принял резолюцию, в соответствии с которой просит Торгово-промышленную палату удалить с «Аллеи славы» звезду с именем президента США Дональда Трампа, сообщает 7 августа Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Данное решение, подтвержденное мэром Лос-Анджелеса, было принято после того, как звезда с именем главы Белого дома вновь подверглась нападению вандала.

Напомним, прежде чем стать президентом США Дональд Трамп занимался не только строительством, но также принимал участие в популярном телевизионном шоу, за что и был удостоен звезды на «Аллее славы» в 2007 году.