Липецк, 7 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В Липецкой области с 7 по 27 августа ограничат пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Королев. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такие меры связаны с повышенной пожароопасностью.

Ylvers Пожар в лесу

Управление лесного хозяйства региона совместно с УМВД РФ по Липецкой области установило посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в лесные массивы, для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов — общая задача органов власти и граждан», — заявил руководитель региона Олег Королев.