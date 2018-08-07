Пекин, 7 августа, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Новый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, который разработали учёные из Шанхайского университета транспортных коммуникаций, позволит всего лишь в течение нескольких минут выявить у пациента наличие заболевания сердца. При этом эффективность такого способа на 33% выше, чем у используемых на сегодняшний день в медицине аналогов. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Доктор

Читайте также: В Китае запущен проект раннего выявления порока сердца у новорожденных

Как пояснили разработчики, новая технология под названием QFR (Quantitative Flow Ratio) основана на потоковом анализе рентгеновских снимков сердечно-сосудистой системы пациента, которая позволяет в короткие сроки определить имеющиеся нарушения. В отличие от традиционной коронарографии, которая является дорогостоящей и требует сложных хирургических процедур, которые не получили широкого распространения в Китае, новый метод китайских учёных не требует дополнительных лекарств или операций и более эффективен.

Читайте также: Российские ученые могут избавить человечество от ишемии сердца

Отмечается, что этот метод уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая.

Добавим, что, согласно данным Национального сердечно-сосудистого центра, в Китае в 2017 году насчитывалось 290 млн пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 11 млн пациентов — с ишемической болезнью сердца.