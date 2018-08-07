Москва, 7 августа, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Рубль 6 августа возобновил падение против бивалютной корзины. Валюта подешевела на 0,4% к доллару и евро. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась максимума 21 июня на 63,74 руб., обосновалась в районе 63,55 руб. Евро/рубль к закрытию скатилась в область 73,50 руб. от дневных максимумов на 73,67 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Против российской валюты сыграло больше негативных факторов, нежели позитивных. Это и повсеместный рост доллара, и угроза новых санкций, и общее уклонение от рисков на фоне очередного обострения торгового конфликта между США и Китаем, и начало рекордных интервенций Минфина. Возможно, уже начинает сказываться и сезонный фактор — август традиционно оказывается неудачным месяцем для российской валюты, прежде всего, из-за ухудшения показателей текущего счета и торгового баланса», — пояснил эксперт.

На этом фоне возобновления роста цен на нефть недостаточно, чтобы нивелировать негатив. Да и подъем в сырьевом сегменте выглядит неубедительно. Brent продолжает бороться за отметку $74, восстанавливая позиции медленно и неуверенно. Основной тон рублю сейчас задают санкционная риторика Вашингтона и динамика доллара США, который накануне укрепился по всему спектру рынка, хотя под конец дня начал сдавать позиции.

«В ближайшей перспективе давление на «россиянина» может ослабеть, и если из Штатов не поступит новых негативных сигналов на тему санкций, доллар вряд ли сможет преодолеть уровень 64 рубля. Сегодня, 7 августа, на открытии торгов ожидается умеренная восходящая коррекция курса рубля», — считает Ковалев.

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