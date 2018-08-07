Киев, 7 августа, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Прекращение железнодорожного сообщения с Россией может ускорить реализацию проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказал бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в интервью телеканалу NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Киев прикладывает большие усилия, чтобы представить Украину перед западноевропейскими партнерами как надежного транзитера российского газа. Однако разрыв железнодорожного сообщения с Россией может оказаться на руку сторонникам реализации проекта газопровода, отметил он.

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Резкий шаг Киева продемонстрирует способность принимать такие решения без предупреждений. Не исключено, что это заставит партнеров искать другие, более надежные варианты транспортировки.

Кроме того, Москва может отреагировать ответными мерами, что грозит украинской экономике ущербом в размере нескольких десятков миллиардов гривен в год.

Как сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что в Киеве рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Такие предложения звучали на Украине и ранее. В 2015 году было прервано воздушное сообщение между странами.

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