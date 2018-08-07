Эр-Рияд, 7 августа, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Государственная авиакомпания Саудовской Аравии Saudia прекращает полеты в Канаду, передает немецкий телеканал N-TV.

Bestfotoposter.ru Cамолет

На фоне эскалации дипломатического скандала между Канадой и Саудовской Аравией все рейсы Saudia в Торонто будут прекращены с 13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной конфликта между странами стал арест правозащитников, которые отстаивают права женщин в Саудовской Аравии. Эр-Рияд выставил канадского посла и отозвал своего представителя из Оттавы для консультаций.

Читайте также: Саудовская Аравия высылает канадского посла