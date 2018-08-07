Киев, 7 августа, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет готовиться к «вмешательству» России в украинские президентские и парламентские выборы, сообщает 7 августа «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, такое поручение отдал СНБО президент Украины ПетрПорошенко. При этом он упомянул, что между ЕС и Украиной якобы существует «единство и солидарность», которые почему-то «угрожают» России. Также Порошенко уверен, что вместе ЕС и США с Украиной будут следить за выборами и «вмешательством» в них.

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Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, парламентские — 27 октября 2019 года. Лидирующие позиции в президентском рейтинге занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Порошенко же находится на пятом месте.