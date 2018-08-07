В Башкирии сильный ветер повредил крыши жилых домов
Уфа, 7 августа, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В результате сильных порывов ветра в деревне Осиповка в Башкирии были повреждены крыши пяти жилых домов, сообщает 7 августа пресс-служба регионального управления МЧС России.
Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916
Так, были повреждены кровли двух домов по улице Луговой и три дома по улице Солнечной.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет, расселения жильцов не требуется. Восстановительные работы запланированы на сегодня, 7 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в результате прохождения шквалистого ветра в Башкирии были повреждены крыши зданий и больниц.
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