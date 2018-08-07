Екатеринбург, 7 августа, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ветхие и аварийные жилые дома будут снесены. Об этом заявил вице-мэр Алексей Белышев в ходе своего выступления в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы

Он отметил, что речь идёт о старых двух-трёхэтажных домах, о старом индивидуальном жилом фонде. Также будут снесены дома, построенные более 60−70 лет назад.

Среди районов, где пройдёт реновация, он назвал Вторчермет, Химмаш, Старая Сортировка и Эльмаш. Впрочем, по его словам, этот вопрос касается всех районов города.

«Трансформация в современном городе должна быть!» — заявил Белышев.