Москва, 7 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Синоптики обещают жителям Москвы и Московской области облачную погоду с прояснениями и кратковременный дождь. Прогноз на 7 августа опубликован Гидрометцентром РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Днем воздух в столичном регионе прогреется до 20…25 градусов. Местами возможны кратковременные осадки.

Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В ночные часы в Москве 12…14 градусов тепла, в Подмосковье — 9…14 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы природных пожаров.

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