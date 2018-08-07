Колбаса и Добрые Пчёлы: в сети выбрали деревни с самыми весёлыми названиями
Москва, 7 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Деревня Чуваки в Пермском крае заняла первое место в конкурсе самых весёлых названий населённых пунктов России, который был организован сервисом путешествий Tutu.ru в своём сообществе во «ВКонтакте».
По результатам голосования в число наиболее популярных вошли также село Мошонки в Калужской области и деревня Варварина Гайка в Саратовской области.
Помимо этого, в десятку финалистов попали деревня Большой Смердяч (Вологодская область), деревня Добрые Пчёлы (Рязанская область), город Дно (Псковская область), деревня Кура-Цеце (Краснодарский край), деревня Колбаса (Новосибирская область) и деревня Жадины (Новгородская область).
Победителя в последнем туре голосования выбирали около 11,5 тысячи человек. Организаторы конкурса пообещали изготовить специальный кубок и отправиться с ним в деревню Чуваки, чтобы вручить его главе местной администрации.
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