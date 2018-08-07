Красноярск, 7 августа, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Авиационный истребительный полк поднят по тревоге в Красноярском крае. Перехватчики МиГ-31БМ переброшены в Забайкалье в рамках учений, сообщает 7 августа пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Mil.ru МиГ-31БМ

В регионе начались учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО, говорится в сообщении. Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков преодолеют более 1 тыс. км. На военном аэродроме в Забайкальском крае лётчики отработают задачи по уничтожению целей ракетами класса «воздух-воздух».

К маневрам привлечены более десяти истребителей МиГ-31БМ и свыше 500 человек летного и инженерного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области начались учения по отражению воздушной атаки потенциального противника с привлечением зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Зенитые установки преодолеют расстояние до Бурятии, где на полигоне Телемба пройдут учебно-боевые стрельбы.

Читайте также: В Саратовской области в рамках учения по тревоге подняли расчёты С-400