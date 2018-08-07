Париж, 7 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Только наиболее экологически чистые транспортные средства с отметкой от 0 до 3 Crit'Air смогут ездить по Парижу и его пригородах. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает Europe1.

Константин Коровин. Ночной Париж. 1920-е

Crit'Air — виньетка, с помощью которой можно определить уровень загрязнения, выделяемого автомобилем.

Префектура города Парижа приняла решение продлить ограничение на наиболее загрязняющие транспортные средства из-за того, что температура в столице может достигать 38 °C.

По возможности, префектура города рекомендует отложить поездки или воспользоваться общественным транспортом. Между тем метеорологическая служба Франции объявила, что температура в городе должна упасть к концу дня.

Накануне был введен запрет на наиболее загрязняющие транспортные средства в Париже, Страсбурге, Лионе и департаменте Изер.