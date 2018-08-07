Пекин, 7 августа, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на пост президента Зимбабве, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Voanews.com Эммерсон Мнангагва

В своем поздравительном сообщении от 5 августа председатель КНР Си Цзиньпин пожелал правительству и народу Зимбабве новых достижений на пути развития под началом Мнангагвы. Он также выразил надежду, что ему удастся встретиться с главой Зимбабве еще раз и обменяться с ним взглядами касательно развития китайско-зимбабвийских отношений на пекинском саммите форума сотрудничества Китай-Африка, который намечен на сентябрь текущего года.

Напомним, что в апреле 2018 года Мнангагва посещал Китай с пятидневным визитом, где встречался с председателем Си Цзиньпином и премьером Ли Кэцяном. 30 июля 2018 года Мнангагва одержал победу на выборах президента в Зимбабве, получив 50,8% голосов избирателей. Он пришел к власти после государственного переворота в ноябре 2017 года, когда экс-президент Роберт Мугабе был отстранен от власти.

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