Якутск, 7 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в России такова, что повышение пенсионного возраста не очень оправданно. Так, с 1990 года продолжительность жизни увеличилась на четыре года. А глобально за 50 лет (с 1960 года) продолжительность жизни в России выросла на 4−5 лет, в отличие от западных стран, в которых пенсионный возраст 65−67 лет, а продолжительность жизни с 1960 года выросла на 10 лет. С этой точки зрения с повышением возраста можно было повременить, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая Отделом экономики народонаселения и демографии НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Амосова (Якутия), доктор экономических наук Светлана Сукнева.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионер

С другой стороны, если посмотреть на российскую пенсионную систему, которая носит солидарный характер, то есть работающие обеспечивают людей, вышедших на пенсию, здесь пропорции несколько ухудшились. В 1990 году было,\ 3,5 работающего на одного пенсионера, сейчас приходится 2,3 работающего на одного пенсионера. Ситуация меняется не в лучшую сторону.

«Пенсии рассматриваются гражданами как прибавка к зарплате. Многие продолжают работать при выходе на пенсию. При повышении пенсионного возраста люди лишаются возможности получить дополнительную денежную выплату. Все эти моменты говорят о том, что ситуация непростая, но в связи с демографическими изменениями повышать пенсионный возраст нужно. При этом хочется отметить, что повышать на пять и восемь лет — это слишком много. Можно повысить в пределах трёх лет и мужчинам, и женщинам, но не более», — высказала свое мнение Сукнева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»