Москва, 7 августа, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В России уже через несколько лет менять старые и отслужившие свой срок лифты начнут в два раза быстрее. Так, если в 2018 году планируется заменить около 15 тыс. лифтов, то после 2020 года, по оценкам экспертов, объёмы замены лифтового оборудования ориентировочно вырастут до как минимум 30 тыс. подъёмников в год. Об этом заявил заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

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«К такому объёму должны быть готовы как производители лифтов, так и устанавливающие их компании», — цитируют «Известия» слова министра.

Для сравнения: в 2015 году было отремонтировано около 9,5 тысячи лифтов, в 2016 году — 12,2 тысячи, в 2017 году — более 13 тысяч подъёмников.

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Добавим, что на сегодняшний день в России всего насчитывается около 110 тысяч лифтов, возраст которых превышает 25 лет. На их модернизацию потребуется почти 221 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Москве до конца 2020 года в рамках программы капитального ремонта, принятой правительством Москвы, предстоит заменить 6,3 тыс. лифтов. Всего за период с 2011 по 2017 год было заменено более 29,5 тыс. лифтов.