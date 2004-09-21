Лондон, 7 августа, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Властям Великобритании не удастся в короткий срок отправить российской стороне запрос на выдачу подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает издание The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Документы на экстрадицию подозреваемых в применении яда «Новичок» уже готовы. Однако отправка запроса затянется, вероятно, на недели или месяцы.

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Это непростое дело всё же должно быть завершено. Лондон способен организовать международное давление на Москву, чтобы вынудить её «правильно поступить», отмечает собеседник издания.

Публично сообщать об отправке документа британские власти не будут. О запросе на экстрадицию, как правило, становится известно уже после ареста подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о подготовке Лондоном запроса на выдачу подозреваемых по делу Скрипалей ранее появилась в британских СМИ. The Guadian сообщала о двух подозреваемых. В посольстве РФ заявили, что не получали таких запросов. Отправку документа не подтвердили и в британском МВД.