Москва, 7 августа, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление «Об актуализации перечня запрещенных для использования в спорте субстанций и методов», сообщается 7 августа на сайте кабмина.

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Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ежегодно утверждает Международный стандарт WADA, в котором устанавливается перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов.

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Подписанным Медведевым постановлением перечень приводится в соответствии с утвержденным WADA запрещенным списком как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в WADA заявили о снижении количества выявленных в 2017 году случаев употребления спортсменами допинга. Такой прогресс представители агентства связали со снижением количества допинговых случаев, когда спортсмены употребляли мельдоний.

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