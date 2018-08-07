Москва, 7 августа, 2018, 07:07 — ИА Регнум. На торгах 6 августа доллар ознаменовал начало торговой недели подъемом и вырос по отношению к рублю на 0,6%, а евро укрепился к рублю чуть поменьше, на 0,2%. Геополитический фон по-прежнему остается сложным и напряженным. Американские телеканалы со ссылкой на администрацию Дональда Трампа сообщают, что у Пекина и Вашингтона отсутствует взаимная заинтересованность в переговорах о прекращении торговой войны, которую российская пресса уже успела окрестить «третьей мировой», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Доллар, рубль и евро

С 6 августа США также возобновили отмененные при президенте Обаме масштабные санкции против Ирана, которые будут заключаться во введении суровых мер против физлиц и предприятий, импортирующих нефть из этой страны.

Нефть марки Brent 6 августа выросла на 1,2%, до $74,28 за баррель, главным образом из-за новостей, связанных с антииранскими санкциями. Тем не менее растущая нефть в понедельник не смогла помочь рублю укрепиться. Российскую валюту также сотрясла новость о том, что Минэкономразвития РФ предлагает правительству учесть будущее повышение НДС в формировании тарифов на ЖКХ. Новость была негативно воспринята рынком.

Индекс российских гособлигаций RGBI дрейфовал на месте, а к 18:00 понизился на 0,04% на негативном политическом фоне. Пара EUR/USD продолжает обновлять минимумы и на торгах в понедельник упала на 0,06%. Сегодня, 7 августа, курс доллар будет торговаться на уровне 63−64,30 руб. Евро останется без значительных колебаний и проведет вторник в диапазоне 73−74 руб.

Читайте также: Рубль сохраняет «хрупкую» стабильность