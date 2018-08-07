Пекин, 7 августа, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Центральный рукав проекта диверсификации воды «с юга на север» пополнил 30 рек на севере Китая более, чем 870 млн кубометрами воды, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Процесс пополнения начался в апреле 2018 года. До 30 июня было переправлено 468 млн кубометров воды в провинцию Хэнань, 351 млн кубометров в провинцию Хэбэй и 47 млн кубометров воды в город центрального подчинения Тяньцзинь. В частности, это позволило восполнить нехватку воды в реках Байхэ, Цинхэ и Тоцзнян и десятках других рек и озер.

Стоит отметить, что в рамках проекта «с юга на север» воду уже достаточно давно получает и Пекин. Объемы воды из реки Янцзы, которые получает столица Поднебесной достигает 3 млрд кубометров. Проект начал осуществляться еще с 2014 года, в его рамках был построен канал длиной 1,4 тыс. км.