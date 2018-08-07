Казань, 7 августа, 2018, 06:17 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина последний не смог отбиться от долгов по кредитам, полученных в 2015—2016 годах в банке, которым он тогда управлял. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу на решение первой инстанции без удовлетворения, а требования конкурсного управляющего ТФБ остались в составе третьей очереди реестра. Сумма спора — 180 459 251,41 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Экс-главу «Татфондбанка» официально обанкротили: впереди торги

Напомним, проблемы у некогда крупнейшего банка Татарии — «Татфондбанка», где доля республики превышала 40%, начались в декабре 2016 года. Попытка спасти банк, который к июлю 2018 года задолжал своим кредиторам уже более 156 млрд рублей, не удалась. В марте 2017 года ТФБ остался без лицензии, а в апреле его признали банкротом. Управляющим в рамках дела о банкротстве банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Иск с требованием признать банкротом Роберта Мусина как физлицо подан именно ею. Помимо банкротства, Роберт Мусин проходит фигурантом по ряду уголовных дел, а 2017 год он почти весь провёл в СИЗО. Ущерб по делам превышает 50 млрд рублей.

На первом этапе банкротного дела экс-банкиру пытались восстановить платежеспособность через реструктуризацию задолженности, но попытка не удалась. С 18 июля 2018 года в отношении Мусина и до 25 декабря 2018 года действует этап реализации имущества. К середине июля сумма долгов, включённых в реестр, уже превышала 564 млн рублей, но не все притязания были к тому моменту рассмотрены. Только от ТФБ поступило ходатайств на сумму 1,4 млрд рублей. Один из кредиторов также пытается обжаловать брачный договор, который должник заключил со своей супругой в 2018 году.

Читайте также: Кредиторы экс-главы «Татфондбанка» требуют расторгнуть его брачный договор

Далеко не со всеми долгами, включёнными в реестр кредиторов, согласился сам Роберт Мусин. Одну из претензий ТФБ он попытался обжаловать во второй инстанции.

18 июня 2018 года Арбитражный суд РТ включил требование ТФБ в состав третьей очереди реестра кредиторов в размере 180 459 251,41 рубля, а требование по кредитному договору от сентября 2015 года «в размере 38 933 803,49 рубля признаны как требование, обеспеченное залогом имущества должника, по договорам о залоге прав требования по депозиту физического лица от 09.12.2016 года». Депозит выступал обеспечением по кредиту, и банк подтвердил, что средства на депозите должника имелись.

«Не оспаривая сумму основного долга, в апелляционной жалобе должник ссылается на то, что банком неверно произведен расчет процентов по кредитному договору №42-А/15 от 28.09.2015 года без учета условий дополнительного соглашения от 28.09.2016 года, а по кредитному договору №17-А/16 от 25.05.2016 кредитором не учтены квартальные процентные периоды», — отмечается в материалах дела.

Вторая инстанция напомнила экс-банкиру, что «эти доводы являлись предметом исследования судом первой инстанции и правомерно отклонены, поскольку из расчёта (уточненного) кредитора усматривается, что им учтены все поступившие от должника платежи, подтвержденные выпиской по счету, а также применены условия дополнительного соглашения».

Также не удалось Роберту Мусину сократить и размер неустойки.

«Отклоняя ходатайство должника об уменьшении неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ суд первой инстанции исходил из того, что расчет неустойки основан на действующих и не отмененных условиях кредитных договоров между сторонами, а также отсутствии явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств», — уточняется в определении суда, которым апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.