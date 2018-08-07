Пекин, 7 августа, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Китайские астрономы обнаружили огромную звезду с самым большим содержанием лития из когда-либо найденных, что может приоткрыть завесу тайны над эволюцией Вселенной, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Созвездие Змееносца

В звезде содержится в 3 тыс. раз больше лития, чем в любой другой обыкновенной звезде. Она была найдена в районе созвездия Змееносец на северной части галактического диска Млечного пути на расстоянии 4,5 тыс. световых лет от Земли.

Команда астрономов из Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC) при Китайской академии наук сделала свое открытие при помощи Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба LAMOST, расположенного на наблюдательной станции Синлун в провинции Хэбэй близ Пекина. Результаты исследований были опубликованы в последнем выпуске журнала Nature Astronomy.

Как сообщало ИА REGNUM, телескоп LAMOST также помог астрономам получить новые данные, которые заставили их пересмотреть размеры галактики Млечный путь. Теперь радиус нашей галактики может достигать 100 тыс. световых, а не 50 тыс., как считалось ранее.

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