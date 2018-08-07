Пекин, 7 августа, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Китай призвал все стороны конфликта в Южном Судане имплементировать мирный договор, восстановив мир и стабильность в стране как можно скорее, заявила пресс-секретарь МИД Китая во время очередной пресс-конференции, передает 6 августа агентство Синьхуа.

DFID — UK Department for International Development В Южном Судане

«Мы призываем все конфликтующие стороны Южного Судана имплементировать договор и восстановить мир и стабильность как можно скорее», — заявила пресс-секретарь Хуа Чуньин, отметив, что Китай всячески одобряет мирное соглашение и отмечает, что оно является важным шагом на пути к миру в Южном Судане.

Напомним, что мирный договор о разделении власти и безопасности был подписан 5 августа в суданской столице Хартуме президентом Южного Судана Салвой Кииром, главным лидером оппозиции Риеком Мачаром и представителями других оппозиционных фракций.