Анкара, 7 августа, 2018, 05:00 — ИА Регнум. США и Турция достигли предварительных соглашений по поводу введенных американскими властями санкций в отношении глав турецкого МВД и минюста, сообщает The Daily Sabah.

Defence.gov Флаги США и Турции

Сообщается, что обе стороны переговоров выразили приверженность развитию дипломатических отношений для урегулирования возникших между странами разногласий. Также было принято решение продолжать подобные двусторонние встречи.

Напомним, ранее власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции после ареста американского пастора Эндрю Брансона на территории Турции. Турецкие власти обвиняют пастора в причастности к попытке государственного переворота в Турции, произошедшей летом 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна в ответ на американские санкции готова заморозить счета генпрокурора США Джеффа Сейшнса и главы американского МВД Райана Зинке, если таковые имеются на территории Турции.