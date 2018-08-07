Новосибирск, 7 августа, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Новосибирские городские власти сомневаются в необходимости и эффективности школьных ярмарок в том виде, в котором они работают сегодня. На муниципальном портале Новосибирска проводится опрос горожан: «Городские школьные ярмарки — ваше мнение?», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с Муниципального портала г. Новосибирска

Власти города пытаются понять, насколько устраивают родителей школьников цены, качество и ассортимент представленного товара и «нужно ли в дальнейшем проводить в Новосибирске школьные ярмарки в том виде, в котором они проводятся?»

С середины августа ярмарки в городе заработают на шести площадках. На них можно приобрести одежду и канцелярию для школы. При этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, цены здесь мало чем отличаются от тех же магазинов. В последних на распродажах можно приобрести товары даже дешевле. Опытные родители школьников основательно закупаются обычно в конце августа или даже в сентябре — октябре, когда цены снижаются иногда вдвое.

И, судя по результатам опроса, в котором на данный момент времени приняли участие 44 человека, 59,09% опрошенных за последние три года ничего на школьных ярмарках не приобретали. 34,08% отмечают, что на подобных базарах «что-то можно выбрать, но качество товаров не всегда соответствует ожиданиям». При этом 31,82% отмечают, что «цены приемлемы, но сэкономить не получается», а 34,09% считают, что цены завышены. И по итогу 56,81% новосибирцев не собираются посещать школьные ярмарки этим летом, хотя 40,91% не против проведения их, а вот пережитком прошлого их считают 20,45% опрошенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Новосибирске открылась первая школьная ярмарка. Заработала она на площади Маркса перед ГУМом. Особого спроса у новосибирцев на товары с ярмарки пока нет.