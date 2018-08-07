Пекин, 7 августа, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Среди всех регионов Китая уровня провинций, которые предоставили данные о их внешней торговле за первое полугодие 2018 года, больший рост торговли на общем фоне наблюдается со странами — участницами проекта «Новый шелковый путь», передает 6 августа агентство Синьхуа.

Флаг Китая

Провинция Хунань, расположенная в центре Китая, продемонстрировала 53,9% рост торговли со странами «Нового шелкового пути», в то время как общий рост составил «лишь» 31,7%. Экспорт железнодорожного транспортного оборудования из провинции Хунань взлетел почти на 170% благодаря ряду инфраструктурных проектов в указанных выше странах.

Провинции Ганьсу, расположенная на северо-западе Китая, также ощутила схожий рост торговли со странами «Нового шелкового пути» в размере 41%, что также больше среднего роста. Отмечается, что другие провинции, вроде Сычуани, Хубэй и Шаньси, в схожей мере получили выгоды.

Отметим, что, согласно данным китайских таможенных служб, за первую половину 2018 года в Китае торговля товарами с иностранными контрагентами выросла на 7,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года. В то же время рост торговли со странами — участницами проекта «Нового шелкового пути» выше общего на 2,5%.