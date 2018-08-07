Москва, 7 августа, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Возобновить дипломатические и иные отношения с Грузией возможно лишь при готовности и желании грузинской стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью спецкорреспонденту «Коммерсанта».

Нико Пиросмани. Кахетинский эпос (фрагмент)

Глава правительства РФ отметил, что сейчас руководящие посты в Грузии занимают другие люди, и Россия готова выстраивать с ними отношения.

«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем», — добавил Медведев.

Он также добавил, что в последние годы произошла активизация туристического и экономического сотрудничества между странами, а также выразил надежду, что это будет способствовать налаживанию диалога между Москвой и Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что инициатива по приему Грузии в состав НАТО является безответственной, так как может грозить новым военным конфликтом в регионе.