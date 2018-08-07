Москва, 7 августа, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Блок НАТО рассматривает Россию в качестве потенциального противника и расширение альянса несет безусловную угрозу для РФ, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что, несмотря на распад СССР и Организации Варшавского договора, в ситуации, когда нет противостояния двух крупных военных блоков, НАТО продолжает свою деятельность и пытается «окружить» Россию.

«Дело не в том, нравится кому-то политическое руководство России или не нравится, дело не в каких-то идеологических принципах или разнице в ценностях, а дело в простых вещах, совершенно очевидных для любого обычного человека», — добавил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что вместе с приближением НАТО к границам России приближаются и базы, на которых размещено тактическое ядерное оружие, несущее непосредственную угрозу для нашей страны.

При этом Медведев отметил, что решение принять Грузию в Североатлантический альянс будет являться совершенно безответственным и может угрожать новым военным конфликтом.

«Как это можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения стран Запада к конфликту в Грузии 2008 года и к текущему состоянию дел на Украине абсолютно разное, так как это разные ситуации. При этом он отметил, что после войны Грузии с Россией страны Запада занимали всё же иную позицию и были готовы к конструктивному диалогу.