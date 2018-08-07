Шанхай, Китай, 7 августа, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Наблюдается значительный рост иностранных инвестиций в Шанхай за первое полугодие 2018 года в рамках продолжающихся реформ открытости, проводимых центральным руководством Китая, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Современный Шанхай

Согласно муниципальному бюро статистики Шанхая, новые подписанные инвестиционные контракты обеспечили рост инвестиций на 18,1% за первые шесть месяцев 2018 года до отметки $21,5 млрд. Ключевые иностранные инвесторы Шанхая остаются те же — Гонконг и Сингапур, которые увеличили свои вложения на 22,2% и 35,6% соответственно за первое полугодие.

Инвестиции из европейских стран, среди которых лидируют Германия и Нидерланды, также выросли в целом на 42,2%. Однако, инвестиции американских компаний выросли всего на 1,7% на фоне разворачивающейся «торговой войны», развязанной США.

Стоит также отметить, что в Шанхае значительно выросли научно-исследовательские мощности. Восемь новых центров «Нового шёлкового пути», состоящих из многонациональных компаний, обосновались в городе, увеличив общее их число до 434.