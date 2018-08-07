Москва, 7 августа, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Ущерб размером 1,79 млн рублей нанесен фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах агентство новостей «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как отметил источник, фонд заключил контракт с адвокатом в 2017 году, хотя уже действовал с 2015 года контракт с другим адвокатом.

«В результате фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн руб, — сообщил источник в правоохранительных органах. — По данному факту ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)».

Зарплата адвоката, с которым был заключен второй контракт, составила ежемесячно 180 тыс. рублей, к тому же юристу выплатили отдельное вознаграждение за июнь в размере 356 тыс. рублей.

Кто заключил это соглашение, в результате которого фонд понес ущерб, пока не установлено.

Напомним, фонд был основан российской правозащитницей Елизаветой Глинкой, которая 25 декабря 2016 года погибла при крушении самолета Ту-154. После гибели Доктора Лизы фонд возглавила журналистка Ксения Соколова.

6 июля глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что попечительский совет фонда рекомендует ее нынешнему менеджменту передать дела новому руководству.