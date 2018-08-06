Москва, 7 августа, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Никакого предчувствия неизбежности перед войной России с Грузией в 2008 году не было, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант».

Яна Амелина Повреждённый автомобиль у здания миссии ОБСЕ в Цхинвале. 2008

"И мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение [третьего президента Грузии Михаила] Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», — заявил он.

Медведев также отметил, что высокая степень напряженности между двумя странами возникла не в 2008 году, а в 1991, после развала СССР. Напряженность между частями Грузинской ССР ощущалась даже в позднесоветский период — такой вывод сделал российский премьер-министр по воспоминаниям о своей поездке в Абхазию в 1990 году.

«Это было для меня довольно непривычно, потому что еще ни в Москве, ни в Ленинграде это никак не ощущалось, никаких признаков этого не было», — добавил он.

Напомним, в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию и Абхазию, Саакашвили был грузинским президентом, а Медведев — президентом России. 8 августа грузинская сторона обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить Южную Осетию. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси.

8 августа началась российская «операция по принуждению к миру», которая продлилась до 14 августа. В итоге грузинская сторона подписала, наряду с Россией, Южной Осетией и Абхазией, план мирного урегулирования конфликта. После этого Москва официально признала независимость государств Абхазии и Южной Осетии.