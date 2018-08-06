Москва, 7 августа, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Наказание в виде тюремного заключения является избыточным для осужденных за лайки и репосты в интернете, и этих людей следует амнистировать, сообщили в пресс-службе российской компании Mail.ru Group.

За решёткой

«Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены», — отметили в компании.

По мнению руководства Mail.ru Group, сейчас наказание за репосты неадекватно преступлению.

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, количество обвинительных приговоров за репосты в социальных сетях выросло в разы за последние несколько лет. В настоящее время расследуется ряд уголовных дел по обвинениям за репосты в соцсетях. Пример тому — уголовные дела, возбужденные в Барнауле.